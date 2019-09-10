Основатель Aliexpress Джек Ма ушел в отставку
Об этом сообщает агентство Bloomberg .
Известно, что основателя Alibaba Джека Ма сменит на этом посту генеральный директор Дэниел Чжан. В составе совета директором Ма останется до очередного годового собрания акционеров Alibaba, который состоится в 2020 году. Он будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership. Партнерство вправе номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.
О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года. Отставка Ма пришлась на его 55-й день рождения.
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Отметим, Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Джека Ма в 41,8 млрд долларов. Среди самых богатых людей в Азии он занимает второе место после индийца Мукеш Амбани.
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