Основатель Aliexpress Джек Ма ушел в отставку

10 сентября, 2019, 14:14

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Известно, что основателя Alibaba Джека Ма сменит на этом посту генеральный директор Дэниел Чжан. В составе совета директором Ма останется до очередного годового собрания акционеров Alibaba, который состоится в 2020 году. Он будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership. Партнерство вправе номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.

О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года. Отставка Ма пришлась на его 55-й день рождения.

Читайте также: Из-за того, как мы учим детей, они могут потерять работу. 5 мыслей о будущем самого богатого человека Китая

Отметим, Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Джека Ма в 41,8 млрд долларов. Среди самых богатых людей в Азии он занимает второе место после индийца Мукеш Амбани.

Читайте также: 800 млн заказов в день. Как китайцам удалось создать компанию Alibaba стоимостью 5 ВВП Украины