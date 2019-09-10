Около 2 месяцев в ШИЗО: Балух через суд будет требовать возмещения морального ущерба

10 сентября, 2019, 11:35

Торжокский межрайонный суд Тверской области России рассмотрит жалобу стороны защиты освобожденного из плена политзаключенного Владимира Балуха из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает издание "Крым.Реалии".

"Из-за того что Балух отбыл из колонии вместе с личным делом, у нас откладывается судебное заседание, поскольку возникли какие-то препятствия к рассмотрению. Я продолжаю действовать в этом направлении. Следующее судебное заседание у нас будет 26 сентября. Я буду выяснять исковые требования, в части возмещения морального ущерба. Также буду настаивать на рассмотрении дела в рамках тех материалов, которые были представлены мной", - рассказала Динзе.

Владимира Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел в общей сложности около двух месяцев.

Напомним, что Балуха освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".