Общественное не поддерживает поездку менеджера UA:Донбасс на День города в оккупированный Луганск

10 сентября, 2019, 13:37

В компании UA:Общественное заявили, что не поддерживают акцию менеджера филиала UA:Донбасс Андрея Шаповалова поехать в оккупированный Луганск

Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

"Посещение Луганска на День города - собственная инициатива Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки с политикой государства на оккупированных территориях, и не поддерживает никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.