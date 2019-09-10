Общественное не поддерживает поездку менеджера UA:Донбасс на День города в оккупированный Луганск
10 сентября, 2019, 13:37
В компании UA:Общественное заявили, что не поддерживают акцию менеджера филиала UA:Донбасс Андрея Шаповалова поехать в оккупированный Луганск
Об этом сообщает пресс-служба вещателя.
"Посещение Луганска на День города - собственная инициатива Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки с политикой государства на оккупированных территориях, и не поддерживает никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
- Напомним, 9 сентября менеджер телеканала UA:Донбасс Андрей Шаповалов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта в Луганской ОГА Антон Волохов заявили, что поедут на День города в Луганск 14 сентября 2019 г.
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