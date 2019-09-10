Обмен заложниками не означает, что Россия "отпустит" Украину и вернет территории, - Сенцов

10 сентября, 2019, 13:10

Бывший политзаключенный, активист и режиссер Олег Сенцов не верит, что Россия желает примирения с Украиной

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

О том, что Россия хочет мира: сколько бы волк не наряжался в овечью шкурку, зубы у него и дальше на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю", - заявил Олег Сенцов.

Он поделился, что в заключении пытался оставаться в курсе новостей, правда, в основном это были новости о России. Смотреть украинские новости он не имел возможности.

"Я читал "Новую газету", которой я хочу выразить отдельную благодарность, что все 5 лет благодаря ей я узнавал, что происходит в Украине, в мире, России. И, конечно, письма тех людей, которые писали, что происходит. Поэтому я смотрел, как ситуация развивается, были периоды затишья, были периоды активизации по обмену. А то, что происходит сейчас, началось, по-моему, с конца мая, когда в июне был момент, когда Россия могла выйти из ПАСЕ, но они решили, что хотят остаться в европейской организации. К тому же смена администрации в Украине дала возможность начать новый диалог. Это все совпало, я считаю. И эти два фактора повлияли на то, что мы здесь. Это не означает, что Россия готова "отпустить" Украину, отдать Крым, отдать Донбасс, сказать: "живите, как хотите". Нет, этого не будет", - добавил освобожденный крымчанин.