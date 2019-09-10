НБУ переводит систему банковских платежей в круглосуточный режим
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Возможность осуществления платежей на круглосуточной ежедневной основе будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также даст возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей", - говорится в сообщении.
Введение круглосуточного режима работы системы планируется осуществить в два этапа:
1. Переход на расширенный регламент работы СЭП. Будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва в один час при переходе на новый день.
2. Реализация в СЭП "бесшовного" режима работы 24/7. Переход от текущего к следующему банковскому дня будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день.
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