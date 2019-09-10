Нардепы предварительно поддержали законопроект Зеленского о реформировании ГПУ

10 сентября, 2019, 17:55

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За законопроект проголосовали 287 парламентариев. Также депутаты ВР поддержали сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

В частности, президент предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора.

Также предполагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также Зеленский предлагает увеличить уровень заработной платы сотрудников органов и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.