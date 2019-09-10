Нардепы предварительно поддержали законопроект Зеленского о реформировании ГПУ
10 сентября, 2019, 17:55
Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За законопроект проголосовали 287 парламентариев. Также депутаты ВР поддержали сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.
В частности, президент предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора.
Также предполагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Также Зеленский предлагает увеличить уровень заработной платы сотрудников органов и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.
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