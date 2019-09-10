Надели мешок на голову и вывезли в лесополосу: сотрудники СБУ, вероятно, пытали задержанного, - ГБР
Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.
Поводом для расследования стало сообщение председателя мониторинговой миссии ООН по правам человека.
В сообщении отмечается, что в апреле 2016 г. сотрудники СБУ задержали гражданина, а затем - надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу. Там несколько часов пытали и били его, о чем свидетельствуют многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести.
"После этого пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями. Чтобы не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили его подписать процессуальные документы", - рассказала Варченко.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 365 УК (превышение служебных полномочий).
Если вина сотрудников СБУ будет доказана в суде, им грозит 3-8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.
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