Нацбанк отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг

10 сентября, 2019, 11:33

Нацбанк отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Ранее этот лимит составлял 5 млн евро в месяц

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

На такой шаг в НБУ пошли в пределах валютной либерализации.

Кроме того, регулятор расширил перечень операций, которые можно осуществлять нерезидентам. Среди них - зачисление средств в гривнях, полученных в виде дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.

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Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

7 февраля 2019 .гв Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.



