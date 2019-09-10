 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг

Нацбанк отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг


фото: bank.gov.ua
Нацбанк отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Ранее этот лимит составлял 5 млн евро в месяц

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

На такой шаг в НБУ пошли в пределах валютной либерализации.

Кроме того, регулятор расширил перечень операций, которые можно осуществлять нерезидентам. Среди них - зачисление средств в гривнях, полученных в виде дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.

Читайте также: Купить валюту онлайн, на почте или в терминале и приобрести акции Apple. Что изменит в жизни украинцев закон о валюте

  • Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

  • 7 февраля 2019 .гв Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать