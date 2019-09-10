Нацбанк отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
На такой шаг в НБУ пошли в пределах валютной либерализации.
Кроме того, регулятор расширил перечень операций, которые можно осуществлять нерезидентам. Среди них - зачисление средств в гривнях, полученных в виде дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.
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Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 .гв Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.
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