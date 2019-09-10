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Espreso.tvОбществоНацбанк опустил курс доллара ниже 25 грн: впервые за 3 года

Нацбанк опустил курс доллара ниже 25 грн: впервые за 3 года


фото: reuters
На 11 сентября 2019 года Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,88 гривни за доллар. До этого курс доллара 25 гривен последний раз был в августе 2016 года

Соответствующие данные Нацбанк опубликовал на своем сайте.

Отмечается, что за день Нацбанк снизил официальный курс валют сразу на 14 копеек. За последние несколько месяцев доллар подешевел более чем на 2 гривни.

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