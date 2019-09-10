Нацбанк опустил курс доллара ниже 25 грн: впервые за 3 года
10 сентября, 2019, 16:44
На 11 сентября 2019 года Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,88 гривни за доллар. До этого курс доллара 25 гривен последний раз был в августе 2016 года
Соответствующие данные Нацбанк опубликовал на своем сайте.
Отмечается, что за день Нацбанк снизил официальный курс валют сразу на 14 копеек. За последние несколько месяцев доллар подешевел более чем на 2 гривни.
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- Напомним, 10 сентября доллар подешевел до 25,03.
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