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Espreso.tvОбществоНа свадьбе в Сен-Тропе на Андрея Богдана надели наручники. Фото

На свадьбе в Сен-Тропе на Андрея Богдана надели наручники. Фото

Во время визита на свадьбу в Сен-Тропе председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан принял участие в постановке, во время которой на него надели наручники

Соответствующее фото Богдан обнародовал в Facebook.

На фото мужчина в форме жандарма держит наручники, надетые на Богдана и приставляет к голове украинского чиновника предмет, похожий на пистолет.

Богдан также пошутил, что на свадьбе присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель СБУ Иван Баканов.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - написал Богдан.

  • Напомним, ранее Богдана заметили на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук, которую праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.
  • Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.
  • По информации журналистов Bihus.info, Довбенко может влиять на кадровые назначения и "решение вопросов", связанных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.
  • Довбенко также известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист олигарха-беглеца Сергея Курченко.
  • Кроме того, избранница Довбенко, юрист Анна Огренчук, недавно была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, в которую также вошли приближенные к Богдану лица.
  • Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствует скандальный застройщик Андрей Ваврыш, который в июне представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".
  • Зеленский раскритиковал Богдана за отдых в День Независимости в Сен-Тропе.
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