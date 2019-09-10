На свадьбе в Сен-Тропе на Андрея Богдана надели наручники. Фото
10 сентября, 2019, 19:56
Во время визита на свадьбу в Сен-Тропе председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан принял участие в постановке, во время которой на него надели наручники
Соответствующее фото Богдан обнародовал в Facebook.
На фото мужчина в форме жандарма держит наручники, надетые на Богдана и приставляет к голове украинского чиновника предмет, похожий на пистолет.
Богдан также пошутил, что на свадьбе присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель СБУ Иван Баканов.
"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - написал Богдан.
- Напомним, ранее Богдана заметили на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук, которую праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.
- Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.
- По информации журналистов Bihus.info, Довбенко может влиять на кадровые назначения и "решение вопросов", связанных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.
- Довбенко также известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист олигарха-беглеца Сергея Курченко.
- Кроме того, избранница Довбенко, юрист Анна Огренчук, недавно была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, в которую также вошли приближенные к Богдану лица.
- Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствует скандальный застройщик Андрей Ваврыш, который в июне представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".
- Зеленский раскритиковал Богдана за отдых в День Независимости в Сен-Тропе.
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