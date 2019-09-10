На свадьбе в Сен-Тропе на Андрея Богдана надели наручники. Фото

10 сентября, 2019, 19:56

Соответствующее фото Богдан обнародовал в Facebook.

На фото мужчина в форме жандарма держит наручники, надетые на Богдана и приставляет к голове украинского чиновника предмет, похожий на пистолет.

Богдан также пошутил, что на свадьбе присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель СБУ Иван Баканов.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - написал Богдан.