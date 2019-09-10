На Форуме издателей Юлия Чернинька представляет две книги из серии «Рыцарь Смарагдиевого ордена»
Первая книга, в которой Ярослав стал Рыцарем тайного ордена волшебников и пришел посвящение на землях магического города, в 2018 году получила положительные отзывы у критиков в вошла в длинные списки "Книга года" и Всеукраинский рейтинг "Книга года".
Во втором томе главный герой снова отправляется в волшебный город Люмберн. На этот раз он должен отвлечь страшную опасность от жителей города. Инквизитор нарушил ведьмовское правило и поджег дубобаб Варены ХIII. С тех пор над городом нависла смертельная угроза. Эпидемия чумы беспощадно косит обычных люмбернцев. По городу рыщут уродливые гаргульи, а с каждого костра, на котором сгорела ведьма, выкристаллизовался в пространстве живой факел. Живые огненные шары катятся по улицам города, и, Боже упаси, встретить этот факел. Он оживает, начинает махать руками и ногами и плеваться огнем. Удастся ли Ярославу отгадать пиктограммы схимников и спасти город от нашествия разгневанных темных сил? На мальчика ждут большие приключения, много тайн и новые друзья. А вместе с настоящими друзьями можно преодолеть любые препятствия!
График презентаций, автограф-сессий и творческих встреч с писательницей на BookForum 2019:
19 сентября (четверг)
16:00 - 20:00 Автограф-сессия
Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).
20 сентября (пятница)
11:00 - 14:00 Автограф-сессия
Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).
18:00 - 18:45 Презентация книг «Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн» и «Рыцарь Смарагдиевого ордена. инквизитор»
Модератор: Елена Одинокая.
Локация: пл. Рынок, 9, Львовская областная библиотека для юношества им. Р. Иванчука, Большой зал.
21 сентября (суббота)
12:00 - 14:00 Автограф-сессия
Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).
22 сентября (воскресенье)
14:00 - 16:00 Автограф-сессия
Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).
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