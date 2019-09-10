На Форуме издателей Юлия Чернинька представляет две книги из серии «Рыцарь Смарагдиевого ордена»

10 сентября, 2019, 12:06

В рамках 26-го Форума издателей писательница Юлия Чернинька представит две книги из серии приключений о мальчике Ярославе - "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн" и "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор", которые увидели свет в издательстве "КМ-Букс"

Первая книга, в которой Ярослав стал Рыцарем тайного ордена волшебников и пришел посвящение на землях магического города, в 2018 году получила положительные отзывы у критиков в вошла в длинные списки "Книга года" и Всеукраинский рейтинг "Книга года".

Во втором томе главный герой снова отправляется в волшебный город Люмберн. На этот раз он должен отвлечь страшную опасность от жителей города. Инквизитор нарушил ведьмовское правило и поджег дубобаб Варены ХIII. С тех пор над городом нависла смертельная угроза. Эпидемия чумы беспощадно косит обычных люмбернцев. По городу рыщут уродливые гаргульи, а с каждого костра, на котором сгорела ведьма, выкристаллизовался в пространстве живой факел. Живые огненные шары катятся по улицам города, и, Боже упаси, встретить этот факел. Он оживает, начинает махать руками и ногами и плеваться огнем. Удастся ли Ярославу отгадать пиктограммы схимников и спасти город от нашествия разгневанных темных сил? На мальчика ждут большие приключения, много тайн и новые друзья. А вместе с настоящими друзьями можно преодолеть любые препятствия!

График презентаций, автограф-сессий и творческих встреч с писательницей на BookForum 2019:



19 сентября (четверг)

16:00 - 20:00 Автограф-сессия

Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).



20 сентября (пятница)

11:00 - 14:00 Автограф-сессия

Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).



18:00 - 18:45 Презентация книг «Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн» и «Рыцарь Смарагдиевого ордена. инквизитор»

Модератор: Елена Одинокая.

Локация: пл. Рынок, 9, Львовская областная библиотека для юношества им. Р. Иванчука, Большой зал.



21 сентября (суббота)

12:00 - 14:00 Автограф-сессия

Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).



22 сентября (воскресенье)

14:00 - 16:00 Автограф-сессия

Локация: ул. Коперника, 17, Дворец Искусств, стенд КМ-Букс (№127).