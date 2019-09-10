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Espreso.tvСпортМолодежная сборная Украины разгромила Мальту

Молодежная сборная Украины разгромила Мальту


фото: footballhub
10 сентября во рамках квалификации к молодежному Евро-2021, сборная Украины без проблем обыграла соперников из Мальты

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Евро-2021 U21

Отборочный турнир. 2-й тур

10 сентября

Группа Н

Украина U21 - Мальта U21 4:0

Голы: Топалов, 17 Русин, 21 Леднев, 40, Цитаишвили, 83.

Украина: Билык, Милованов, Алибеков (Баболго, 53), Быков, Дубинчак, Чеберко, Чех, Шапаренко (Смирный, 53), Леднев (Мудрик, 77), Русин (Кожушко, 69), Топалов (Цитаишвили, 53).

Благодаря победе украинцы вышли на 2-е место в группе.

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