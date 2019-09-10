Молодежная сборная Украины разгромила Мальту
10 сентября, 2019, 20:21
10 сентября во рамках квалификации к молодежному Евро-2021, сборная Украины без проблем обыграла соперников из Мальты
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Евро-2021 U21
Отборочный турнир. 2-й тур
10 сентября
Группа Н
Украина U21 - Мальта U21 4:0
Голы: Топалов, 17 Русин, 21 Леднев, 40, Цитаишвили, 83.
Украина: Билык, Милованов, Алибеков (Баболго, 53), Быков, Дубинчак, Чеберко, Чех, Шапаренко (Смирный, 53), Леднев (Мудрик, 77), Русин (Кожушко, 69), Топалов (Цитаишвили, 53).
Благодаря победе украинцы вышли на 2-е место в группе.
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