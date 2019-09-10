 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко сделал прогноз на чемпионский бой потенциальных соперников

Ломаченко сделал прогноз на чемпионский бой потенциальных соперников


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко спрогнозировал победителя поединка Комми - Лопес

Об этом сообщает LOMA Official TV в youtube.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко спрогнозировал, что в предстоящем поединке Теофимо Лопеса и Ричарда Комми, победит последний.

"Посетить бой Комми - Лопес? Хотелось бы. Я ставлю на Комми, причем на грубый нокаут. Он габаритный, техничный боксер", - заявил украинский боксер.

Победитель этого боя станет соперником Ломаченко в поединке где украинец поборется за титул абсолютного чемпиона мира. А бой состоится весной 2020 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать