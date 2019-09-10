Ломаченко сделал прогноз на чемпионский бой потенциальных соперников

10 сентября, 2019, 20:20

Украинский боксер Василий Ломаченко спрогнозировал победителя поединка Комми - Лопес

Об этом сообщает LOMA Official TV в youtube.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко спрогнозировал, что в предстоящем поединке Теофимо Лопеса и Ричарда Комми, победит последний.

"Посетить бой Комми - Лопес? Хотелось бы. Я ставлю на Комми, причем на грубый нокаут. Он габаритный, техничный боксер", - заявил украинский боксер.

Победитель этого боя станет соперником Ломаченко в поединке где украинец поборется за титул абсолютного чемпиона мира. А бой состоится весной 2020 года.