Комитет рекомендует Раде принять закон Зеленского о реформировании ГПУ

10 сентября, 2019, 09:27

Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

"Кто голосует за то, чтобы законопроект №1032 рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом с предложениями комитета. 17 за решение принято", - заявил Монастырский.

В частности, Зеленский законопроектом предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предполагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников САП.

Также президент предлагает увеличить уровень заработной платы сотрудников органов и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры, 2 года