Кольченко о своих планах: хочу немного отдохнуть и адаптироваться

10 сентября, 2019, 12:32

По словам освобожденного политзаключенного Александра Кольченко, он еще не строил никаких планов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я пока не строил никаких планов. В первые дни хочу немного отдохнуть и немного адаптироваться", - сказал он

Кроме того, Кольченко отверг возможность возвращения в Крым, пока в Кремле не поменяется руководитель. "Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь", - резюмировал он.