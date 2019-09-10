Кольченко о своих планах: хочу немного отдохнуть и адаптироваться
10 сентября, 2019, 12:32
По словам освобожденного политзаключенного Александра Кольченко, он еще не строил никаких планов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я пока не строил никаких планов. В первые дни хочу немного отдохнуть и немного адаптироваться", - сказал он
Кроме того, Кольченко отверг возможность возвращения в Крым, пока в Кремле не поменяется руководитель. "Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь", - резюмировал он.
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