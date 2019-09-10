Кольченко о квартирном вопросе: пока конкретно ничего не известно
10 сентября, 2019, 14:06
Крымский анархист, бывший политзаключенный Кремля Александр Кольченко рассказал, почему живет сейчас в больнице Киева
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
Комментируя вопрос журналистки, которая отметила, что Саша проживает в больнице, и уточнила: есть ли перспективы по жилью, он сказал: "Сейчас я проживаю в больнице еще и потому, что сейчас я прохожу обследование. Хотелось бы остаться жить в Киеве. Работа в этом направлении ведется, но конкретно пока ничего не известно ".
- Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Олегу Сенцов и Александру Кольченко предоставят временное жилье . Вопрос поставлен Владимиром Зеленским.
- Освобожден политзаключенный Кольченко рассказал, чем займется в ближайшее время
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