Гвоздик может встретиться с лучшим российским боксером
10 сентября, 2019, 20:52
Российский боксер Сергей Ковалев, рассказал, что может встретиться с украинцем Александром Гвоздиком
Об этом сообщает Sport24.
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что если договориться о бое с мексиканцем Саулом Альваресом так и не получится, то он встретится с победителем боя между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.
"Если не получится организовать бой с Альваресом, то буду боксировать с победителем пары Гвоздик - Бетербиев", - заявил Ковалев.
Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября, в Филадельфии (США).
- 18 августа Гвоздик заявил, что уверен в своей победе.
- За поединок против Бетербиева украинский чемпион заработает $1,5 млн.
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