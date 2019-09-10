Гвоздик может встретиться с лучшим российским боксером

10 сентября, 2019, 20:52

Российский боксер Сергей Ковалев, рассказал, что может встретиться с украинцем Александром Гвоздиком

Об этом сообщает Sport24.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что если договориться о бое с мексиканцем Саулом Альваресом так и не получится, то он встретится с победителем боя между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

"Если не получится организовать бой с Альваресом, то буду боксировать с победителем пары Гвоздик - Бетербиев", - заявил Ковалев.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября, в Филадельфии (США).