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Espreso.tvСпортГвоздик может встретиться с лучшим российским боксером

Гвоздик может встретиться с лучшим российским боксером


фото: instagram
Российский боксер Сергей Ковалев, рассказал, что может встретиться с украинцем Александром Гвоздиком

Об этом сообщает Sport24.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что если договориться о бое с мексиканцем Саулом Альваресом так и не получится, то он встретится с победителем боя между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

"Если не получится организовать бой с Альваресом, то буду боксировать с победителем пары Гвоздик - Бетербиев", - заявил Ковалев.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября, в Филадельфии (США).

  • 18 августа Гвоздик заявил, что уверен в своей победе.
  • За поединок против Бетербиева украинский чемпион заработает $1,5 млн.
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