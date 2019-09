Глобализация индустрии. Шанс для локальных производителей? Александр Роднянский

10 сентября, 2019, 13:15

Специальный гость КМW – всемирно известный кинопродюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский

Он поделится своими размышлениями о влиянии глобализации на индустрию аудиовизуального контента и о возможностях, которые появляются у локальных производителей в связи с развитием цифровых технологий, о глобальных изменениях в потреблении контента и как это касается всех нас, как зрителей, так и производителей.

Александр Роднянский – продюсер более 30 телевизионных сериалов и 40 художественных фильмов, как авторских, так и жанровых. Среди них "Дылда" Кантемира Балагова (Приз за режиссуру 72-го Каннского кинофестиваля в конкурсной программе "Особый взгляд" и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы); три фильма Андрея Звягинцева – "Нелюбовь" (Приз Жюри 70-го Каннского кинофестиваля, премия "Сезар" и номинация на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"), "Левиафан" (обладатель "Золотого глобуса", приза за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале и номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"); "Елена", удостоенный десятков международных призов, среди которых Специальный приз Жюри конкурсной программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля; номинанты на "Оскар" – "Восток-Запад" Режиса Варнье (Régis Wargnier) и "1001 рецепт влюбленного повара" Наны Джорджадзе; участники конкурсной программы Берлинского кинофестиваля – "Солнце" Александра Сокурова, "В субботу" Александра Миндадзе и "Машина Джейн Мэнсфилд" (JAYNE MANSFIELD’S CAR) Билли Боба Торнтона (Billy Bob Thornton); фильм открытия Венецианского кинофестиваля "Да здравствуют антиподы!" Виктора Косаковского и фильм-победитель многочисленных фестивалей "Водитель для Веры" Павла Чухрая; международные проекты "Облачный атлас" (CLOUD ATLAS) Энди и Ланы Вачовски (Andy and Lana Wachowski) и Тома Тыквера (Tom Tykwer), "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" (SIN CITY: A DAME TO KILL FOR) Роберта Родригеса (Robert Rodriguez), и другие.

В ближайших продюсерских планах Александра Роднянского в числе международных проектов – сериал о порноиндустрии, который Роднянский снимет вместе с известным мировым режиссером Корнелом Мундруцо (Kornel Mundruczo); фильм "Допрос президента" (DEBRIEFING THE PRESIDENT) режиссера Зиада Дуэри (Ziad Doueiri), обладателя приза Венецианского кинофестиваля и номинанта на премию "Оcкар" (за фильм "Оскорбление" (THE INSULT), рассказывающий основанную на реальных событиях историю допроса Саддама Хуссейна; документальный фильм о предпринятой до начала Второй Мировой войны и забытой сегодня попытке спасти от неминуемой смерти миллионы евреев, который Роднянский снимет совместно с оскаровским лауреатом, режиссером Кевином Макдональдом (Kevin Macdonald).С июня 2016 года Александр Роднянский – член Американской академии кинематографических искусств и наук.

Презентация Александра Роднянского на "Глобализация индустрии. Шанс для локальных производителей?" состоится в ходе 9-го международного медиа-форума KYIV MEDIA WEEK 18 сентября в 15:00 (конференц-зал Paris) в Hyatt Regency Kyiv (Украина).

