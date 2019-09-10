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Espreso.tvОбществоГенпрокурор Рябошапка уволил областного прокурора Запорожья

Генпрокурор Рябошапка уволил областного прокурора Запорожья


фото: president.gov.ua
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 года уволил с должности прокурора Запорожской области", - говорится в сообщении.

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