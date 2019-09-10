Генпрокурор Рябошапка уволил областного прокурора Запорожья
10 сентября, 2019, 17:15
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 года уволил с должности прокурора Запорожской области", - говорится в сообщении.
- Напомним, 4 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
- 6 сентября Рябошапка освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей.
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