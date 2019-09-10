Евро-2020: результаты всех матчей понедельника
10 сентября, 2019, 08:30
9 сентября в отборочных матчах Евро-2020 Германия и Нидерланды одержали победы, а Хорватия не смогла переиграть Азербайджан
Отборочный турнир Евро-2020
6-й тур
9 сентября
Группа Е
Азербайджан - Хорватия 1: 1
Голы: Хализад, 72 - Модрич, 11 (пен)
Венгрия - Словакия 1: 2
Голы: Шобошлай, 50 - Мак, 40, Бозеник, 56
Группа С
Северная Ирландия - Германия 0: 2
Голы: Хальштенберг, 48, Гнабри, 90
Эстония - Нидерланды 0: 4
Голы: Бабель, 17, 48, Деппа, 76, Вейналдум, 87
Группа G
Словения - Израиль 3: 2
Голы: Вербичи, 43, 90, Безьяк, 66 - Натхо, 50, Захави, 63
Польша - Австрия 0: 0
Латвия - Македония 2: 0
Голы: Пандев, 14 Пардхи, 17
Группа I
Шотландия - Бельгия 0, 4
Голы: Лукаку, 9, Вермален, 24 Альдервейрелд, 32, где Брюйне, 82
Сан-Марино - Кипр 0: 4
Голы: Коусолос, 2, 73, Папоулис, 39, Артиматас, 75
Россия - Казахстан 1: 0
Голы: Фернандес, 89
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-