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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей понедельника

Евро-2020: результаты всех матчей понедельника


фото: uefa.com
9 сентября в отборочных матчах Евро-2020 Германия и Нидерланды одержали победы, а Хорватия не смогла переиграть Азербайджан

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

9 сентября

Группа Е

Азербайджан - Хорватия 1: 1

Голы: Хализад, 72 - Модрич, 11 (пен)

Венгрия - Словакия 1: 2

Голы: Шобошлай, 50 - Мак, 40, Бозеник, 56

Группа С

Северная Ирландия - Германия 0: 2

Голы: Хальштенберг, 48, Гнабри, 90

Эстония - Нидерланды 0: 4

Голы: Бабель, 17, 48, Деппа, 76, Вейналдум, 87

Группа G

Словения - Израиль 3: 2

Голы: Вербичи, 43, 90, Безьяк, 66 - Натхо, 50, Захави, 63

Польша - Австрия 0: 0

Латвия - Македония 2: 0

Голы: Пандев, 14 Пардхи, 17

Группа I

Шотландия - Бельгия 0, 4

Голы: Лукаку, 9, Вермален, 24 Альдервейрелд, 32, где Брюйне, 82

Сан-Марино - Кипр 0: 4

Голы: Коусолос, 2, 73, Папоулис, 39, Артиматас, 75

Россия - Казахстан 1: 0

Голы: Фернандес, 89

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