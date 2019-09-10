Евро-2020: где смотреть отборочные матчи вторника
10 сентября, 2019, 10:00
10 сентября в отборочном турнире Евро-2020 встречаются соперники Украины в группе B, в частности, Литва принимает Португалию, а Люксембург Сербию
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