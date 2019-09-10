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Espreso.tvСпортЕвро-2020: где смотреть отборочные матчи вторника

Евро-2020: где смотреть отборочные матчи вторника


фото: uefa.com
10 сентября в отборочном турнире Евро-2020 встречаются соперники Украины в группе B, в частности, Литва принимает Португалию, а Люксембург Сербию

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

10 сентября

Группа А

21.45. Англия - Косово, "Футбол 2"

21.45 Черногория - Чехия

Группа В

21.45. Литва - Португалия

21.45. Люксембург - Сербия

Группа H

21.45. Албания - Исландия

21.45. Франция - Андорра

21.45. Молдова - Турция

 

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