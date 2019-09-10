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Espreso.tvОбществоЕсли бы хоть один моряк признал свою вину, не было бы решение Международного трибунала, - Полозов

Если бы хоть один моряк признал свою вину, не было бы решение Международного трибунала, - Полозов


фото: krymr.org
В российских тюрьмах адвокатов пытались всячески не допустить к военнопленным морякам, чтобы подтолкнуть их к ошибкам в показаниях

Об этом координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.Нет

По его словам, данную тактику пытались использовать по захваченных украинских моряках, чтобы помешать донести до них общую позицию, но этого удалось избежать.

"Мы завели всех адвокатов за полторы недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков общую позицию, и они с ней согласились - каждый назвал себя военнопленным. А во-вторых, мы избежали ситуации, которая часто бывает в России - это пытки, это психологическое давление ", - сказал Полозов.

При этом он подчеркнул, что признание вины хотя бы одним моряком имело бы фатальные последствия.

"Если бы хоть один из моряков признал свою вину, я вам точно говорю, никакого решения международного трибунала не было", - подчеркнул адвокат.

Напомним, что моряков освободили из плена РФ 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

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