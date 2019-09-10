Еще немножко: доллар подешевел до 25,03

10 сентября, 2019, 09:05

Доллар сбросил в цене 6 копеек

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Евро также поддержало эту тенденцию и подешевело на 5 копеек. Поэтому во вторник, 10 сентября, 1 евро стоит 27,61 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 25,00 грн, продают - 25,06 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,49 грн, продают - 27,60 грн.