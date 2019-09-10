Джонсон: можете связать мне руки, но я не буду откладывать Brexit
Об этом Джонсон сказал депутатам в последний день работы парламента перед 5-недельной паузой, сообщает Reuters.
"Это правительство будет продолжать переговоры по соглашению, одновременно готовясь выйти без нее", - заявил Джонсон.
Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что не получали конкретных предложений накануне саммита 17-18 октября, на котором Джонсон надеется заключить сделку.
"Я поеду на этот решающий саммит 17 октября, и, независимо от того, сколько способов придумает этот парламент, чтобы связать мне руки, я буду стремиться к достижению соглашения в национальных интересах... Это правительство больше не будет откладывать Brexit", - сказал он.
Парламент Великобритании 9 сентября во второй раз отклонил предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов.
В ночь на вторник работа британского парламента была официально приостановлена. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.
В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.
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