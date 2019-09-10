Джонсон: можете связать мне руки, но я не буду откладывать Brexit

10 сентября, 2019, 11:46

Глава британского правительства Борис Джонсон не потребует от ЕС продлении срока действия Brexit, несмотря на то что парламент принял соответствующий законопроект

Об этом Джонсон сказал депутатам в последний день работы парламента перед 5-недельной паузой, сообщает Reuters.

"Это правительство будет продолжать переговоры по соглашению, одновременно готовясь выйти без нее", - заявил Джонсон.

Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что не получали конкретных предложений накануне саммита 17-18 октября, на котором Джонсон надеется заключить сделку.

"Я поеду на этот решающий саммит 17 октября, и, независимо от того, сколько способов придумает этот парламент, чтобы связать мне руки, я буду стремиться к достижению соглашения в национальных интересах... Это правительство больше не будет откладывать Brexit", - сказал он.

Парламент Великобритании 9 сентября во второй раз отклонил предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов.

В ночь на вторник работа британского парламента была официально приостановлена. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.

В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.