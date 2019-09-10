Черновчане проложили трубопровод, чтобы поставлять сигареты в Румынию
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Facebook.
Отмечается, что пограничники наткнулись на недостроенный трубопровод, который проходил неподалеку заградительного забора в сторону границы.
Впоследствии пограничники нашли и остальные материалы для дальнейшего строительства трубопровода, которые были замаскированы неподалеку. Кроме труб, копатели оставили бухту сине-желтой нити на 120 метров, с помощью которой, скорее всего, собирались перетаскивать свой товар через границу.
На рассвете 10 сентября, военнослужащие задержали двух местных жителей Глубокского района.
"Они, видимо, планировали продолжить работы над прокладкой будущего контрабандного канала. Так как в автомобиле "БМВ" польской регистрации, которым прибыли ребята, пограничники обнаружили необходимый инвентарь", - говорится в сообщении.
По предварительной информации мужчины прокладывали трубопровод через украинскую-румынскую границу для дальнейшего перемещения сигарет, а возможно, и другого товара в Румынию.
За нарушение законодательства по пограничным вопросам, одного из задержанных пограничники привлекли к административной ответственности.
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