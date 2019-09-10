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Espreso.tvОбществоБоевики 13 раз нарушали режим тишины с запрещенного вооружения, есть раненый

Боевики 13 раз нарушали режим тишины с запрещенного вооружения, есть раненый

9 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета;
  • дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82 мм;
  • дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений ООС один военнослужащий получил боевое ранение.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксированы.

 

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