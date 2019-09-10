Боевики 13 раз нарушали режим тишины с запрещенного вооружения, есть раненый
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82 мм;
- дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений ООС один военнослужащий получил боевое ранение.
С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксированы.
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