Боевики 13 раз нарушали режим тишины с запрещенного вооружения, есть раненый

10 сентября, 2019, 08:22

9 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82 мм;

дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений ООС один военнослужащий получил боевое ранение.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксированы.