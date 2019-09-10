Бекиров перенес тяжелую операцию, Сенцов отказался от лечения: Денисова о состоянии здоровья освобожденных из РФ

10 сентября, 2019, 18:38

Все освобожденные политзаключенные находятся под наблюдением врачей

Об этом в эфире "Прямого" рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Освобожденные политзаключенные требуют государственной медицинской помощи, в том числе психологической поддержки. Олег (Сенцов, - ред.) был в больнице, но отказался от дальнейшего лечения. Вместо этого он попросил положить в больницу свою маму, сказав, что она - это самый дорогой для него человек. Людмила Сенцова уже находится в "Феофании", - отметила Денисова.

По словам омбудсмена, Роман Сущенко пока сдает анализы, проходит обследование. Все остальные освобожденные также находятся в больнице.

"Сегодня сделали очень тяжелую операцию господину Бекирову. Таким образом, все освобожденные политзаключенные находятся под наблюдением врачей. Так же и наши моряки тоже находятся в военном госпитале, проходят обследование", - добавила Денисова.