1, 2 и 5 копеек через три недели перестанут быть платежным средством в Украине - НБУ
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
С 1 октября их будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения.
В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:
• в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2020 г. включительно - во всех отделениях украинских банков;
• в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 г. включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).
Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые попадут в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их станет все меньше.
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