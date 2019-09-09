Журналисты назвали имя разведчика, потерявшего ногу во время захвата Цемаха. фото
Об этом сообщает проект Радио Свобода Радио Донбас.Реалии.
Операцию, во время которой погиб сержант 74 орб Александр Колодяжный с позывным "Кол", разведчик вспоминает сдержанно: говорит, именно Колодяжный накануне рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок", которым, собственно, и оказался Цемах.
"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" ПМН (противопехотная мина - ред.,). Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании - помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу - тоже. Он был тяжелый, но некоторое время также был в сознании ", - рассказывает боец.
Дмитрий Гержан отметил, что не считает себя героем, хотя на войну ушел добровольцем еще в 2014 году.
"В мобилизации, - говорит он, - мне тогда отказали - в военкомате сказали, что потеряли мое личное дело. Но это не остановило меня - я сразу же пошел добровольцем в 5-й батальон ДУК ПС".
Сейчас "Тритон" проходит реабилитацию: уже имеет протез и привыкает к новой металлической ноге.
Дмитрий Гержан - крайний слева, рядом с ним Александр Колодяжный, погибший во время операции по выводу Цемаха.
- Напомним, 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
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