Журналисты назвали имя разведчика, потерявшего ногу во время захвата Цемаха. фото

9 сентября, 2019, 22:23

Боец, потерявший ногу во время операции по вывозу из ОРДЛО Владимира Цемаха, оказался 47-летним жителем Киева Дмитрием Гержаном с позывным "Тритон" 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ

Об этом сообщает проект Радио Свобода Радио Донбас.Реалии.

Операцию, во время которой погиб сержант 74 орб Александр Колодяжный с позывным "Кол", разведчик вспоминает сдержанно: говорит, именно Колодяжный накануне рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок", которым, собственно, и оказался Цемах.

"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" ПМН (противопехотная мина - ред.,). Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании - помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу - тоже. Он был тяжелый, но некоторое время также был в сознании ", - рассказывает боец.

Дмитрий Гержан отметил, что не считает себя героем, хотя на войну ушел добровольцем еще в 2014 году.

"В мобилизации, - говорит он, - мне тогда отказали - в военкомате сказали, что потеряли мое личное дело. Но это не остановило меня - я сразу же пошел добровольцем в 5-й батальон ДУК ПС".

Сейчас "Тритон" проходит реабилитацию: уже имеет протез и привыкает к новой металлической ноге.

Дмитрий Гержан - крайний слева, рядом с ним Александр Колодяжный, погибший во время операции по выводу Цемаха.