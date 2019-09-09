Защитник сборной Италии прокомментировал эпизод с форвардом "Сочи"
Об этом сообщает Football Italia.
Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи, прокомментировал эпизод с симуляцией в матче квалификации к Евро-2020, против нападающего сборной Армении и "Сочи" Александра Карапетяна. После которого армян был удален с поля.
"Такие вещи бывают, я не чувствую необходимости извиняться. Я даже не думал о том, что его уже наказывали в той игре. У меня уже было два шва от локтя, я пытался защитить бровь. Меня огорчает, что это противостояние было создано, но я принимаю это. Если я сыграл 91 матч для своей страны, это означает, что я сделал все для того, чтобы помочь команде ", - заявил защитник.
Ранее армян назвал поступок Леонардо Бонуччи позорным. Матч между сборными завершился со счетом 3: 1 в пользу Италии.
- 8 сентября дубль и результативная передача бывшего полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна принесли сборной Армении победу над Боснией и Герцеговиной в отборе Евро-2020.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B.
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
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