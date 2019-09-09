Защитник сборной Италии прокомментировал эпизод с форвардом "Сочи"

9 сентября, 2019, 15:46

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед армянским нападающим Александром Карапетяном

Об этом сообщает Football Italia.

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи, прокомментировал эпизод с симуляцией в матче квалификации к Евро-2020, против нападающего сборной Армении и "Сочи" Александра Карапетяна. После которого армян был удален с поля.

"Такие вещи бывают, я не чувствую необходимости извиняться. Я даже не думал о том, что его уже наказывали в той игре. У меня уже было два шва от локтя, я пытался защитить бровь. Меня огорчает, что это противостояние было создано, но я принимаю это. Если я сыграл 91 матч для своей страны, это означает, что я сделал все для того, чтобы помочь команде ", - заявил защитник.

Ранее армян назвал поступок Леонардо Бонуччи позорным. Матч между сборными завершился со счетом 3: 1 в пользу Италии.