За год сумма налогового долга ФЛП выросла на 1 млрд - Опендатабот

9 сентября, 2019, 16:33

Налоговый долг ФЛП вырос с 3,6 млрд грн в 2017 году до 6 млрд грн в августе 2019 года

Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот.

В 2017 году общая задолженность ФЛП составила 3,6 млрд грн, в 2018 году - 4,1 млрд грн. Сейчас украинские предприниматели задолжали государству около 6 млрд грн.

Одна из причин - в реестре не указывается регистрационный адрес ФЛП, в результате чего более 35 тыс. предпринимателей невозможно идентифицировать.

"Поскольку Государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации, внешние сервисы, такие как Опендатабот, не могут известить предпринимателей о долге. Эти люди не знают, что у них появился налоговый долг и не платят его", - заявил юрист Опендатабот Никита Подгайный.

"Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг - это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС. Такой способ является неэффективным, ведь украинец имеет право получать всю необходимую информацию о государстве в одном месте ", - добавил руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.