За год сумма налогового долга ФЛП выросла на 1 млрд - Опендатабот
Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот.
В 2017 году общая задолженность ФЛП составила 3,6 млрд грн, в 2018 году - 4,1 млрд грн. Сейчас украинские предприниматели задолжали государству около 6 млрд грн.
Одна из причин - в реестре не указывается регистрационный адрес ФЛП, в результате чего более 35 тыс. предпринимателей невозможно идентифицировать.
"Поскольку Государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации, внешние сервисы, такие как Опендатабот, не могут известить предпринимателей о долге. Эти люди не знают, что у них появился налоговый долг и не платят его", - заявил юрист Опендатабот Никита Подгайный.
"Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг - это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС. Такой способ является неэффективным, ведь украинец имеет право получать всю необходимую информацию о государстве в одном месте ", - добавил руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.
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