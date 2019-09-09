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Espreso.tvОбществоИзнасилование пассажирки BlaBlaCar: водителю до сих пор не объявили подозрение - только допросили

Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: водителю до сих пор не объявили подозрение - только допросили

Полиция пока не сообщила о подозрении водителю BlaBlaCar, которого пассажирка обвинила в изнасиловании по дороге из Одессы в Черкассы

Об этом сообщил начальник центра связей с общественностью УМВД в Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает УНИАН.

По его словам, вручение подозрения водителю и избрание меры пресечения возможно лишь после завершения ряда экспертиз. Данные медицинского обследования женщины для установления факта изнасилования приобщены к материалам дела.

"После обращения потерпевшей (31 августа 2019 года) тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября были направлены в суд ходатайство об экспертизах, проведенных первоочередных следственных действиях, в том числе был допрошен водитель, на которого указала подозреваемая ", - заявил Грищенко и отметил, что следователи ждут результатов экспертиз.

Представитель МВД опроверг информацию о попытках полиции "спустить дело на тормозах" и намерении водителя BlaBlaCar бежать из Украины. По его словам, полиция "держит с ним контакт".

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