Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: водителю до сих пор не объявили подозрение - только допросили
Об этом сообщил начальник центра связей с общественностью УМВД в Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает УНИАН.
По его словам, вручение подозрения водителю и избрание меры пресечения возможно лишь после завершения ряда экспертиз. Данные медицинского обследования женщины для установления факта изнасилования приобщены к материалам дела.
"После обращения потерпевшей (31 августа 2019 года) тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября были направлены в суд ходатайство об экспертизах, проведенных первоочередных следственных действиях, в том числе был допрошен водитель, на которого указала подозреваемая ", - заявил Грищенко и отметил, что следователи ждут результатов экспертиз.
Представитель МВД опроверг информацию о попытках полиции "спустить дело на тормозах" и намерении водителя BlaBlaCar бежать из Украины. По его словам, полиция "держит с ним контакт".
- Напомним, по данным СМИ, 30 августа в Черкасской области 51-летний водитель BlaBlaCar Александр Андриенко отвез девушку в лес и изнасиловал.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-