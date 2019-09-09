Ищут Daewoo Lanos без номеров: на Киевщине и Житомирщине объявили план "Перехват" за нападения на инкассаторов
9 сентября, 2019, 10:53
В Житомире совершено нападение на инкассаторский автомобиль
Об этом сообщают Вартови. Еспресо .
Отмечается, что трое мужчин завладели во время нападения пистолетом Макарова. Однако, известно, завладели они деньгами.
После нападения неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos зеленого цвета без номерных знаков.
Водитель и пассажир-хранитель (по предварительным данным - работник полиции) получили тяжелые телесные повреждения.
Согласно введен план "Перехват" не только в Киеве, но и в Киевской области, а также в Житомире и Житомирской области.
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