Ищут Daewoo Lanos без номеров: на Киевщине и Житомирщине объявили план "Перехват" за нападения на инкассаторов

9 сентября, 2019, 10:53

В Житомире совершено нападение на инкассаторский автомобиль

Об этом сообщают Вартови. Еспресо .

Отмечается, что трое мужчин завладели во время нападения пистолетом Макарова. Однако, известно, завладели они деньгами.

После нападения неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos зеленого цвета без номерных знаков.

Водитель и пассажир-хранитель (по предварительным данным - работник полиции) получили тяжелые телесные повреждения.

Согласно введен план "Перехват" не только в Киеве, но и в Киевской области, а также в Житомире и Житомирской области.