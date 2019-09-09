Выбрали лучший проект мемориального центра "Бабий Яр"
9 сентября, 2019, 17:40
Жюри международного архитектурного конкурса единогласно избрали проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"
Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба мемориального центра "Бабий Яр".
Победителем конкурса стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten из Австрии с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design.
По их проекту в Киеве построят первый в Восточной Европе мемориальный центр трагедии Холокоста именно на том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах.
- Напомним, что Международный архитектурный конкурс объявили 19 декабря 2018 года. 1 февраля этого года жюри выбрало к участию в конкурсе десять архитектурных проектов из 160, что согласились после объявления конкурса. Первый этап конкурса завершился 4 мая. По его результатам члены жюри выбрали пять лучших проектов из 10 представленных командами архитекторов и ландшафтных дизайнеров.
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