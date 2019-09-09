Выбрали лучший проект мемориального центра "Бабий Яр"

9 сентября, 2019, 17:40

Жюри международного архитектурного конкурса единогласно избрали проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба мемориального центра "Бабий Яр".

Победителем конкурса стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten из Австрии с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design.

По их проекту в Киеве построят первый в Восточной Европе мемориальный центр трагедии Холокоста именно на том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах.