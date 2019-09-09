Выборы в Москве: лидер "Единой России" проиграл, в оппозиции половина мест в гордуме

9 сентября, 2019, 11:50

По итогам выборов в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября, почти половину кресел займут представители системной оппозиции

Как сообщает Медуза со ссылкой на данные горизбиркома РФ после обработки 100% протоколов, из 45 мест им досталось 20.

В частности, КПРФ победила в 13 округах, партия "Яблоко" - в четырех, а "Справедливая Россия" - в трех.

Избирателям было предложено отдать за них свой голос в рамках проекта Разумное голосования, организованного Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Еще девять мест в московской думе достались действующим членам фракции "Единая Россия", которые шли на выборы самовыдвиженцами, трем кандидатам от провластного объединения "Моя Москва" и еще 13, которые негласно поддерживала мэрия.

В то же время лидер местного отделения "Единой России" Андрей Метельский не смог переизбраться в городской парламент, где он заседал с 2001 года.