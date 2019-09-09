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Espreso.tvОбществоВозле берегов США перекинулось и загорелось грузовое судно (видео)

Возле берегов США перекинулось и загорелось грузовое судно (видео)


фото: cnn
В Атлантическом океане у побережья штата Джорджия произошла авария с грузовым судном Golden Ray

Об этом сообщили в береговой охране США.

По неустановленным пока причинам корабль перевернулся на бок, после чего на нем вспыхнул пожар.

На борту судна находились 24 члена экипажа, 20 из которых удалось успешно эвакуировать. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Как отмечается, Golden Ray под флагом Маршалловых островов перевозил автомобили и направлялся в порт Балтимора.

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