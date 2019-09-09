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Espreso.tvМирВо Франции жертвами аномальной жары стали 1500 человек

Во Франции жертвами аномальной жары стали 1500 человек

Во Франции в июне и июле 2019 из-за аномальной жары погибли около 1500 человек, половина из них - старше 75, но среди жертв также были и дети

Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, сообщает DW .

Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периоды. 28 июня был побит температурный рекорд - 46 градусов. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг. Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.

В то же время общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тыс человек.

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