Во Франции жертвами аномальной жары стали 1500 человек
9 сентября, 2019, 10:19
Во Франции в июне и июле 2019 из-за аномальной жары погибли около 1500 человек, половина из них - старше 75, но среди жертв также были и дети
Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, сообщает DW .
Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периоды. 28 июня был побит температурный рекорд - 46 градусов. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг. Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.
В то же время общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тыс человек.
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