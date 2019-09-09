В Винницкой области открыли памятник мидии-спасительнице

9 сентября, 2019, 17:55

В Винницкой области в с. Оксановка Ямпольского района открыли памятник речным мидиям. Ведь мидии спасли местных людей от голодной смерти после войны

Об этом сообщает Укринформ.

"Это была совместная инициатива общественных деятелей села и районной власти - установить памятник речной мидии, которая спасала жизнь местных селян во время голодомора 1946-1947 годов. Часто это было едва ли не единственным источником пищи, доступным людям. Поэтому и решили установить памятник, как благодарность реке и моллюску-спасителю", - рассказала писательница и краевед Галина Собко.

По словам писательницы, памятник в виде полураскрытой белой раковины, внутри которой, как в утробе матери, скрывается малышка. "Мидию" изготовили из местного ямпольского песчаника молодые скульпторы из Львова. Местные предприниматели помогли с материалами и техникой для установки скульптуры на центральной площади села.

На памятнике содержится надпись: "Вспомни, как сошли дары Днестровских вод" и указаны годы голодомора - 1946-1947.

Памятник открыла 93-летняя местная жительница Ольга Харевская и самыйй младший ребенок с Оксановки во время международного фестиваля "Днестровские перезвоны".