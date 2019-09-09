В Украине третий месяц подряд продолжают падать потребительские цены, - Госстат

9 сентября, 2019, 17:55

По итогам августа 2019 года цены в Украине упали на 0,3%, и дефляция продолжается третий месяц подряд

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Так, по данным статистики, в августе 2019 года цены в Украине упали на 0,3% относительно предыдущего месяца. При этом цены на продовольственные товары упали на 0,3%, в том числе стоимость овощей упала на 9%, фруктов - на 8,4%, сахара - на 2%.

"Вместе с тем на 39,2% подорожали яйца, на 1,0-0,6% - мясо и мясопродукты, молоко, хлеб, масло, сало", - отмечают в Госстате.

Алкоголь и табак в августе подорожал на 0,8%, а одежда и обувь наоборот подешевели на 2,8%.

Коммунальные услуги подешевели на 0,9% за месяц в среднем благодаря падению цен на газ на 4,5%. Бытовая техника и транспорт подешевели соответственно на 0,2% и 0,6%.