В Украине третий месяц подряд продолжают падать потребительские цены, - Госстат
9 сентября, 2019, 17:55
По итогам августа 2019 года цены в Украине упали на 0,3%, и дефляция продолжается третий месяц подряд
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
Так, по данным статистики, в августе 2019 года цены в Украине упали на 0,3% относительно предыдущего месяца. При этом цены на продовольственные товары упали на 0,3%, в том числе стоимость овощей упала на 9%, фруктов - на 8,4%, сахара - на 2%.
"Вместе с тем на 39,2% подорожали яйца, на 1,0-0,6% - мясо и мясопродукты, молоко, хлеб, масло, сало", - отмечают в Госстате.
Алкоголь и табак в августе подорожал на 0,8%, а одежда и обувь наоборот подешевели на 2,8%.
Коммунальные услуги подешевели на 0,9% за месяц в среднем благодаря падению цен на газ на 4,5%. Бытовая техника и транспорт подешевели соответственно на 0,2% и 0,6%.
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