 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине предлагают изменить нормы проектирования полигонов: меньше мусора и лучше экология

В Украине предлагают изменить нормы проектирования полигонов: меньше мусора и лучше экология


фото: konkurent.in.ua
Внедрение новых государственных строительных норм по полигонам бытовых отходов позволит решить вопрос с переполненными мусорными свалками в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Чтобы обеспечить безопасность полигонов для жизни людей и окружающей среды, в новых нормах предлагают прописать:

  • требования об обязательном рекультивации полигона после его заполнения, это создаст безопасное и приятное окружающей среды в местах, где ранее располагались полигоны;

  • обязательное устройства радиационного контроля того, какие отходы попадают на полигон, это необходимая норма безопасности;

  • новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах для возможности использования альтернативных источников энергии;

  • расширение мест применения искусственных противофильтрационных экранов и четкие требования к определению объемов фильтрата на прилегающей территории полигона, это минимизирует риски возникновения экологических проблем и заражения воды и почвы;

  • четкие требования к высоте полигонов, его уклонов, расположение дорог и трасс, размещение промышленных и других бытовых отходов на полигонах;

  • возможность использования технологий дезодорации полигонов, а также геосинтетических дренажных материалов во избежание утечки фильтрата;

  • другие европейские требования и практики.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать