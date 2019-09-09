В Украине предлагают изменить нормы проектирования полигонов: меньше мусора и лучше экология
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Чтобы обеспечить безопасность полигонов для жизни людей и окружающей среды, в новых нормах предлагают прописать:
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требования об обязательном рекультивации полигона после его заполнения, это создаст безопасное и приятное окружающей среды в местах, где ранее располагались полигоны;
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обязательное устройства радиационного контроля того, какие отходы попадают на полигон, это необходимая норма безопасности;
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новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах для возможности использования альтернативных источников энергии;
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расширение мест применения искусственных противофильтрационных экранов и четкие требования к определению объемов фильтрата на прилегающей территории полигона, это минимизирует риски возникновения экологических проблем и заражения воды и почвы;
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четкие требования к высоте полигонов, его уклонов, расположение дорог и трасс, размещение промышленных и других бытовых отходов на полигонах;
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возможность использования технологий дезодорации полигонов, а также геосинтетических дренажных материалов во избежание утечки фильтрата;
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другие европейские требования и практики.
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