В учениях "Rapid Trident-2019" примут участие 3,6 тыс. украинских военных

9 сентября, 2019, 16:52

В пятницу 13 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности начнутся двухнедельные международные учения "Rapid Trident-2019", в которых примут участие более 3600 украинских военнослужащих и 600 единиц техники

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что кроме подразделений Украины и США, согласие на участие в Rapid Trident-2019 прислали оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии.

"Наибольший военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины. "Боевое ядро" будут составлять военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Эта военная часть была сформирована уже в ходе боевых действий на Донбассе. Все пехотинцы, планируемые к участию в военных маневрах, имеют реальный боевой опыт. Также в Rapid Trident-2019 будут принимать участие подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию, украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Обучение продлится до 28 сентября.

Напомним, в Румынии на водах реки Дунай 3 сентября начались военные учения "Riverine 2019", в которых принимают участие украинские и румынские военно-морские силы.