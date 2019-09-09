В учениях "Rapid Trident-2019" примут участие 3,6 тыс. украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что кроме подразделений Украины и США, согласие на участие в Rapid Trident-2019 прислали оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии.
"Наибольший военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины. "Боевое ядро" будут составлять военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Эта военная часть была сформирована уже в ходе боевых действий на Донбассе. Все пехотинцы, планируемые к участию в военных маневрах, имеют реальный боевой опыт. Также в Rapid Trident-2019 будут принимать участие подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства", - говорится в сообщении.
Согласно сценарию, украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Обучение продлится до 28 сентября.
Напомним, в Румынии на водах реки Дунай 3 сентября начались военные учения "Riverine 2019", в которых принимают участие украинские и румынские военно-морские силы.
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