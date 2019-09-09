В США госпитализирован эмир Кувейта
"Его Величество эмир шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в США для проведения медицинских тестов, из-за чего встреча с президентом Дональдом Трампом переносится", - говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, лидер США пожелал монарху скорейшего выздоровления: "Президент (США - ред.) желает своему другу Его Величества эмиру ... скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше", - говорится в заявлении Белого дома.
В заявлении также отметили, что эмир является "замечательным партнером Соединенных Штатов в области противостояния вызовам в регионе".
Встреча Трампа и ас-Сабаха планировалась на 12 сентября.
Деталей о состоянии здоровья шейха не сообщают.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень