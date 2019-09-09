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Espreso.tvОбществоВ США госпитализирован эмир Кувейта

В США госпитализирован эмир Кувейта


фото: kuna
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в Соединенных Штатах, из-за чего пришлось перенести его встречу с президентом Дональдом Трампом на более поздний срок
Об этом сообщили KUNА со ссылкой на Диван Эмира.

"Его Величество эмир шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в США для проведения медицинских тестов, из-за чего встреча с президентом Дональдом Трампом переносится", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, лидер США пожелал монарху скорейшего выздоровления: "Президент (США - ред.) желает своему другу Его Величества эмиру ... скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше", - говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении также отметили, что эмир является "замечательным партнером Соединенных Штатов в области противостояния вызовам в регионе".

Встреча Трампа и ас-Сабаха планировалась на 12 сентября.

Деталей о состоянии здоровья шейха не сообщают.

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