В США госпитализирован эмир Кувейта

"Его Величество эмир шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в США для проведения медицинских тестов, из-за чего встреча с президентом Дональдом Трампом переносится", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, лидер США пожелал монарху скорейшего выздоровления: "Президент (США - ред.) желает своему другу Его Величества эмиру ... скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше", - говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении также отметили, что эмир является "замечательным партнером Соединенных Штатов в области противостояния вызовам в регионе".

Встреча Трампа и ас-Сабаха планировалась на 12 сентября.

Деталей о состоянии здоровья шейха не сообщают.