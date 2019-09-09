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Espreso.tvОбществоВ России Цемах должен оставаться доступным следователям по делу о МН17, - ПАСЕ

В России Цемах должен оставаться доступным следователям по делу о МН17, - ПАСЕ

9 сентября глава комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Торхилдур Сунна Айварсдоттир заявила, что то, что Владимир Цемах в России, не означает, что отныне он не должен сотрудничать с нидерландскими следственными органами

Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

По словам чиновницы, Владимир Цемах как лицо, которое интересует следователей по делу о спуске рейса MH17, должен оставаться доступным нидерландским органам, расследовали это дело.

"То, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию, не означает, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью", - отметила Айварсдоттир.

По ее словам, в октябре комитет по юридическим вопросам назначит докладчика, который выскажет оценку прогресса в расследовании упомянутого дела.

  • Напомним, 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемах, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
  • 7 сентября Владимир Зеленский заявил, что боевика террористической организации "ДНР" Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбивания российскими военными самолета рейса MH17 над Донбассом, перед отправкой в Россию были допрошены по просьбе стран Европы.

 

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