В России Цемах должен оставаться доступным следователям по делу о МН17, - ПАСЕ

9 сентября, 2019, 21:30

9 сентября глава комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Торхилдур Сунна Айварсдоттир заявила, что то, что Владимир Цемах в России, не означает, что отныне он не должен сотрудничать с нидерландскими следственными органами

Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

По словам чиновницы, Владимир Цемах как лицо, которое интересует следователей по делу о спуске рейса MH17, должен оставаться доступным нидерландским органам, расследовали это дело.

"То, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию, не означает, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью", - отметила Айварсдоттир.

По ее словам, в октябре комитет по юридическим вопросам назначит докладчика, который выскажет оценку прогресса в расследовании упомянутого дела.