В "Слуге народа" планируют, что Рада будет работать по новому регламенту с конца октября
Об этом Александр Корниенко, народный депутат от "Слуги народа" сказал журналистам, передает Еспресо.TV .
"Сейчас рабочая группа готовит проект обновленного регламента, будет приниматься по процедуре. Необходимо время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры", - отметил нардеп.
Как отметил Корниенко, в первую очередь, он касается уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов, которые ставят какие-то преграды в внесения поправок с голоса. Речь идет также о борьбе с законодательным спамом, хотя, по словам нардепа, дискуссии по этому вопросу продолжаются даже между депутатами "Слуги народа".
"Фактически, я думаю, что в середине октября - конце октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать", - подытожил он.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень