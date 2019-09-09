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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" планируют, что Рада будет работать по новому регламенту с конца октября

В "Слуге народа" планируют, что Рада будет работать по новому регламенту с конца октября


фото: facebook
Первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" рассказал о законопроекте о регламенте, в котором будут новые процедуры

Об этом Александр Корниенко, народный депутат от "Слуги народа" сказал журналистам, передает Еспресо.TV .

"Сейчас рабочая группа готовит проект обновленного регламента, будет приниматься по процедуре. Необходимо время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры", - отметил нардеп.

Как отметил Корниенко, в первую очередь, он касается уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов, которые ставят какие-то преграды в внесения поправок с голоса. Речь идет также о борьбе с законодательным спамом, хотя, по словам нардепа, дискуссии по этому вопросу продолжаются даже между депутатами "Слуги народа".

"Фактически, я думаю, что в середине октября - конце октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать", - подытожил он.

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