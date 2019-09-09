В "Газпроме" предположили скидку на газ для Украины в случае возобновления поставок

9 сентября, 2019, 19:14

В случае, если Украина будет покупать газ у России, его стоимость может снизиться на 25% по сравнению с текущий

Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС.

"В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - сказал Миллер.

При этом глава "Газпрома" назвал вопрос продажи газа Украине важнее вопроса транзита.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос - будет ли покупать Украина российский газ по прямому контракту. Главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Этот вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - добавил Миллер.