В "Газпроме" предположили скидку на газ для Украины в случае возобновления поставок
9 сентября, 2019, 19:14
В случае, если Украина будет покупать газ у России, его стоимость может снизиться на 25% по сравнению с текущий
Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС.
"В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - сказал Миллер.
При этом глава "Газпрома" назвал вопрос продажи газа Украине важнее вопроса транзита.
"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос - будет ли покупать Украина российский газ по прямому контракту. Главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Этот вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - добавил Миллер.
- Напомним, Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах с Еврокомиссией и Россией по газу.
- Импорт Украиной газа из ЕС достиг исторического максимума .
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