В Польской киноакадемии надеются, что Сенцов получит Нобелевскую премию мира
9 сентября, 2019, 09:12
Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский выразил надежду, что освобожденный пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов получит Нобелевскую премию мира
Об этом говорится в заявлении киноакадемии.
"От имени Польской киноакадемии я хотел бы поблагодарить киносообществу во всем мире и всем людям доброй воли, которые не перестали мирно бороться за его освобождение. Международная солидарность спасла Олега и позволяет нам верить, что вместе мы будем защищать наш мир", - отметил Яблонский
Президент киноакадемии напомнил, что экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.
"Давайте приложим все усилия, чтобы ее предоставили Олегу!", - добавил он.
Напомним, что Сенцова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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