В Польской киноакадемии надеются, что Сенцов получит Нобелевскую премию мира

9 сентября, 2019, 09:12

Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский выразил надежду, что освобожденный пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов получит Нобелевскую премию мира

Об этом говорится в заявлении киноакадемии.

"От имени Польской киноакадемии я хотел бы поблагодарить киносообществу во всем мире и всем людям доброй воли, которые не перестали мирно бороться за его освобождение. Международная солидарность спасла Олега и позволяет нам верить, что вместе мы будем защищать наш мир", - отметил Яблонский

Президент киноакадемии напомнил, что экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

"Давайте приложим все усилия, чтобы ее предоставили Олегу!", - добавил он.

Напомним, что Сенцова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".