В переговорах Зеленского и Путина никто голос не повышал, - Ермак

9 сентября, 2019, 10:02

Переговоры Зеленского и Путина были в равным разговором двух президентов

Об этом помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью Украинской правде .

"Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал, - Ред.). Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения" ", - заявил Ермак.

По его словам, позиция президента Зеленского и его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то обращался с ним невежливо.

"Это был равный разговор двух президентов", - добавил помощник президента.