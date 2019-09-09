В переговорах Зеленского и Путина никто голос не повышал, - Ермак
9 сентября, 2019, 10:02
Переговоры Зеленского и Путина были в равным разговором двух президентов
Об этом помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью Украинской правде .
"Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал, - Ред.). Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения" ", - заявил Ермак.
По его словам, позиция президента Зеленского и его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то обращался с ним невежливо.
"Это был равный разговор двух президентов", - добавил помощник президента.
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