В Минобороны рассказали о состоянии освобожденных из плена моряков
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - согласно предназначенных диет (диетических столов), в зависимости от характера их заболевания ", - рассказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.
Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Помимо того, военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.
В Минобороны отметили, что "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы. Поэтому, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам. Дополнительно создан резерв койко-мест.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
- Освобожденным пленникам Кремля Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовали временное жилье.
- Освобожденный из плена РФ моряк Эйдер сделал в госпитале предложение своей девушке.
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