В Минобороны рассказали о состоянии освобожденных из плена моряков

9 сентября, 2019, 16:40

Состояние здоровья военных моряков, которых освободили из плена РФ 7 сентября, удовлетворительное, но каждому необходимо лечение и обследование. В частности, с моряками работает психолог и военный капеллан

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - согласно предназначенных диет (диетических столов), в зависимости от характера их заболевания ", - рассказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Помимо того, военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

В Минобороны отметили, что "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы. Поэтому, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам. Дополнительно создан резерв койко-мест.