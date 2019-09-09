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Espreso.tvОбществоВ Харькове "заминировали" 7 больниц, торговые центры и все сады и школы

В Харькове "заминировали" 7 больниц, торговые центры и все сады и школы

Полицейские проверяют информацию о минировании мест значительного скопления людей в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

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