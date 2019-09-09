В Харькове "заминировали" 7 больниц, торговые центры и все сады и школы
9 сентября, 2019, 19:06
Полицейские проверяют информацию о минировании мест значительного скопления людей в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
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