В горсовете Кривого Рога проводят обыски, - СМИ

9 сентября, 2019, 18:51

9 сентября в помещении исполкома Криворожского городского совета проводятся обыски

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет "Первый Криворожский".

Отмечается, что пока неизвестно, с каким именно уголовным производством связаны следственные действия правоохранителей.

Пресс-служба исполкома Криворожского горсовета прокомментировала ситуацию так: "В некоторых помещениях исполкома правоохранители провели следственные действия. Сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы".