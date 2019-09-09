В горсовете Кривого Рога проводят обыски, - СМИ
9 сентября, 2019, 18:51
9 сентября в помещении исполкома Криворожского городского совета проводятся обыски
Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет "Первый Криворожский".
Отмечается, что пока неизвестно, с каким именно уголовным производством связаны следственные действия правоохранителей.
Пресс-служба исполкома Криворожского горсовета прокомментировала ситуацию так: "В некоторых помещениях исполкома правоохранители провели следственные действия. Сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы".
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